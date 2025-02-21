Karadeniz Dalgalarıyla Kış Manzarası

Karadeniz'in hırçın dalgaları karla buluştu
Deniz ve kar manzarası kendine hayran bıraktı
SAKARYA - Sakarya'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Karadeniz kıyısındaki Karasu ilçesinde, dalgaların karlı sahillerle buluşması güzel görüntüler oluşturdu.
Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı, Karadeniz'e kıyı Karasu ilçesini de beyaza bürüdü. Karla kaplanan sahil ilçesinde Karadeniz'in hırçın dalgalarının karla kaplı kıyılarla buluşması belgesel tadında görüntüler ortaya çıkardı. Bu anlar dron ile havadan da görüntülendi.
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