Karadeniz Dalgalarıyla Kış Manzarası

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Karadeniz'in hırçın dalgaları karla buluştu

Deniz ve kar manzarası kendine hayran bıraktı

SAKARYA - Sakarya'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Karadeniz kıyısındaki Karasu ilçesinde, dalgaların karlı sahillerle buluşması güzel görüntüler oluşturdu.

Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı, Karadeniz'e kıyı Karasu ilçesini de beyaza bürüdü. Karla kaplanan sahil ilçesinde Karadeniz'in hırçın dalgalarının karla kaplı kıyılarla buluşması belgesel tadında görüntüler ortaya çıkardı. Bu anlar dron ile havadan da görüntülendi.