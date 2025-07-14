Karadeniz'de AK Parti Teşkilatları "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karadeniz'de AK Parti Teşkilatları "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı

Karadeniz\'de AK Parti Teşkilatları "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı
14.07.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon, Bayburt, Rize ve Ordu'da AK Parti teşkilatlarınca "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

Trabzon, Bayburt, Rize ve Ordu'da AK Parti teşkilatlarınca "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, partisinin il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin 11 Temmuz itibarıyla 41 yıllık terör sorununu sona erdirme sürecine girdiğini söyledi.

Türkiye'nin uzun ve gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı kapatmaya başladığını belirten Mumcu, "Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Biz, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız, sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır." diye konuştu.

Türkiye'nin terörü bitirmek için her yola ve yönteme başvurduğuna işaret eden Mumcu, "Terörsüz Türkiye" projesinin bir müzakerenin, pazarlığın, al-ver sürecinin neticesi olmadığını vurguladı.

Toplantıda, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile parti yöneticileri de yer aldı.

Bayburt

AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, il başkanlığındaki açıklamasında, ülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine dair tarihi önemde gelişmeleri duyurduğunu hatırlatan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Bu önemli dönemin ilk çalışması olarak hafta boyunca ev ve iş yerlerini ziyaret edeceğiz, şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız."

Rize

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu gerçekleştirilen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın tarihi nitelikte olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir girişimin içinde olmadıkları belirten Katmer, "Her zaman milletimizin istiklal ve istikbali için çalıştık. Türkiye Cumhuriyeti 86 milyonun ortak yuvasıdır. Farklılıklarımızla biriz, kardeşiz ve birlikte Türkiye'yiz. Şiddete başvurmadan, diyalogla çözümler üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Katmer, "Terörsüz Türkiye"nin müzakere ya da pazarlık değil, kanı durdurmayı, kardeşliği güçlendirmeyi hedefleyen bir girişim olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin onurunu ve gururunu her zaman koruyacağız. Bu süreçte, birliğimizi pekiştirmek için hafta boyunca milletimizle bir araya gelerek, şanlı Türk bayrağımızla buluşacağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, o geceki birlik ruhunu yeniden yaşatacağız."

Ordu

AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş da il başkanlığında düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin hayrına olan her girişimde kendilerinin en önde görüleceğini vurguladı.

Altaş, ne yaptıklarını çok iyi bildiklerini ifade ederek, "Hiç kimse korkmasın. Kimse tedirgin olmasın. Kimse endişeye kapılmasın. Kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. Ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, istiklalimiz için yapıyoruz, istikbalimiz için yapıyoruz." dedi.

Vatanın ebediyen var olacağını aktaran Altaş, "Ay yıldızlı bayrağımız inşallah ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan, ay yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karadeniz, Güvenlik, AK Parti, Politika, Bayburt, Türkiye, trabzon, Güncel, Terör, Ordu, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de AK Parti Teşkilatları 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
Markette “Sen sapık mısın“ diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi 5 personel yaralandı Orman yangınına müdahale eden araç devrildi! 5 personel yaralandı
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü 2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı 2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı

18:51
CHP’den Manavgat kararı 3 isme ihraç talebi
CHP'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi
17:08
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
15:49
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış
Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
09:49
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
09:26
Borsa operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı
Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
09:16
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
09:07
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
08:49
Tehdit mesajı yargıya taşındı Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
Tehdit mesajı yargıya taşındı! Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
07:28
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
07:06
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 19:24:23. #7.11#
SON DAKİKA: Karadeniz'de AK Parti Teşkilatları "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.