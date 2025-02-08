Karadeniz'de Arama Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karadeniz'de Arama Kurtarma Tatbikatı

Karadeniz\'de Arama Kurtarma Tatbikatı

Sahil Güvenlik, Karadeniz'de helikopter destekli arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

08.02.2025 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karadeniz açıklarında helikopter destekli arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nden 1400 metre açıkta seyreden özel teknenin battığı ve 4 kazazedenin suda olduğuna dair 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ihbar alındı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli TCSG DOST korveti ile TCSG-87 gemisi, KB-78 botu, Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi sevk edildi.

Samsun Hava Grup Komutanlığı envanterindeki helikopter de arama kurtarma faaliyetine destek verdi.

Sahil güvenlik helikopterinden atlayan dalgıç, sudan çıkardığı bir kazazedeyi vinç operasyonu ile helikoptere çıkardı. Helikopterdeki ekipler, TCSG DOST korvetine getirdiği yaralıyı, sağlık ekiplerine teslim etti.

DOST korvetinde bulunan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye ulaşımını sağladı.

Diğer yaralılar ise TCSG-87 gemisi, KB-78 botu ile DEGAK Timi'nde görevli personelin operasyonu ile kurtarıldı. Denizden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sahil Güvenlik yetkilileri, denize girmek isteyenlerin cankurtaran bulunan plajları tercih etmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Karadeniz'de boğulma vakalarına daha çok rip akıntısının sebep olduğunu bildiren komutanlık yetkilileri, şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle dalgalı bir plajda sakin görünen alanlardan çekinmek gerekir. Çeken akıntıya kapılırsanız sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormamalısınız. Öncelikle yanlara doğru, sağa veya sola yüzerek akıntıdan kurtulabilirsiniz. Son olarak belirlenen alanların dışında yüzülmemeli ve en önemlisi de yetkili merciler tarafından emniyetli olmadığı bildirildiğinde denize kesinlikle girilmemelidir."

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Sahil Güvenlik, Acil Durum, Denizcilik, Helikopter, Karadeniz, Güvenlik, 3-sayfa, samsun, Güncel, Yaşam, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de Arama Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 22:14:33. #1.12#
SON DAKİKA: Karadeniz'de Arama Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.