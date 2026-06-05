Karadeniz'de Balıkçı Teknesine Saldırı - Son Dakika
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Karadeniz'de Balıkçı Teknesine Saldırı

05.06.2026 21:33
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Duru 67 adlı tekneye saldırı sonucu bir balıkçı hayatını kaybetti, yaralılar kurtarıldı.

(ANKARA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz'de Sivastopol açıklarında Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği, bir balıkçının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz'de Sivastopol açıklarında Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu saldırıya ilişkin gelişmeler ve yürütülen arama kurtarma faaliyetleri aşağıda yer almaktadır. Saldırı sonucu hasar alan DURU 67 isimli balıkçı teknesi batmıştır. Yakın bölgede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki beş yaralı balıkçımızı ivedilikle tahliye ederek İnebolu istikametine doğru intikale başlamış, intikal esnasında yaralılardan durumu ağır olan bir balıkçımız maalesef hayatını kaybetmiştir. İhbarın alınmasını müteakip yaralı balıkçılarımıza ivedilikle tıbbi destek ulaştırılması ve sağlık kuruluşlarına tahliye edilmesi amacıyla bahse konu balıkçı teknesi ile koordinasyon sağlanmış, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait bir gemi (TCSG-96) saat 12.35 itibarıyla İnebolu Limanı'ndan dört doktor, 15 UMKE/hemşire ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 19 kişilik uzman tıbbi ekip ile hareket etmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurumuz (TCSG-96) BURAK KAYA isimli balıkçı teknemize saat 19.20'de Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzeyinde İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede ulaşmıştır. Vefat eden balıkçımızın naaşı ve yaralı balıkçılarımız Sahil Güvenlik unsuruna transfer edilerek tıbbi müdahaleye başlanılmış ve İnebolu Limanı'na geri intikale geçilmiştir. Hayatını kaybeden balıkçımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Kaynak: ANKA

Balıkçılık, Denizcilik, Karadeniz, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

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