Karadeniz'de Çatışmalar Tırmanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadeniz'de Çatışmalar Tırmanıyor

Karadeniz\'de Çatışmalar Tırmanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın insansız hava araçları Rus tatil kentlerini hedef alırken, Rusya karşılık veriyor.

MOSKOVA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar Karadeniz ile kıyı kesimlerinde tırmanışa geçti.

Ukrayna'ya ait insansız hava araçları, Karadeniz kıyısındaki birçok Rus tatil kentini hedef alırken, Rusya ise askeri malzeme taşıyan Ukrayna gemilerine saldırılar düzenledi.

Bölgesel acil durum müdahale merkezine göre, Ukrayna'nın pazartesi günü Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Karadeniz kıyısında bulunan tatil beldesi Arkhipo-Osipovka'ya insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda, 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı.

Rusya Sağlık Bakanı'nın danışmanı Aleksey Kuznetsov, 21 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 3'ü çocuk 9 yaralının durumunun kritik olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri operasyonlarını desteklemek amacıyla askeri yük taşıyan dört yük gemisini vurduğunu bildirdi.

Bakanlık, askeri malzeme boşaltan iki yük gemisinin Karadeniz'in yaklaşık 65 kilometre iç kesiminde, Güney Bug Nehri üzerinde bulunan Nikolayev Nehir Limanı'nda hedef alındığını belirtti. Askeri malzeme taşıyan diğer iki kargo gemisi ise Karadeniz sularında vuruldu.

Kaynak: Xinhua

Karadeniz, Güvenlik, Güncel, Tatil, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de Çatışmalar Tırmanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu
Manisa’da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
FETÖ’cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum FETÖ'cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum
Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

11:56
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
11:34
Yüksek Askeri Şura toplandı Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti
Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
11:16
Milyonları ilgilendiren yeni adım Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
11:15
Dünya genelinde WhatsApp krizi Milyonlarca hesap kapatıldı
Dünya genelinde WhatsApp krizi! Milyonlarca hesap kapatıldı
10:56
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 12:18:05. #7.13#
SON DAKİKA: Karadeniz'de Çatışmalar Tırmanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.