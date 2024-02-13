Karadeniz\'de Don Riski Fındık Üreticilerini Tedirgin Ediyor

Karadeniz'de bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ilerleyen zamanda sıfırın altına düşmesi ve beraberinde getireceği don riski, fındık üreticilerini tedirgin ediyor.
Türkiye'nin fındık üretiminde önde gelen bölgesi Karadeniz'de, son haftalarda özellikle sahil ve orta kesimde hava sıcaklıkları zaman zaman 20 dereceye kadar çıktı.
Sıcak havayla fındık dallarında karanfillerin (tomurcuk) açması ve döllenmeyi sağlayacak püsküllerin oluşmasından mutlu olan fındık üreticileri, özellikle mart ayında don yaşanmamasını temenni ediyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.
Sıcaklık nedeniyle fındık dallarında karanfiller ve püsküllerin erken açtığını belirten Soydan, karanfillerin açması ve püsküllerin tozlanmasıyla ilgili sürecin şimdilik normal şartlarda ilerlediğini ifade etti.
Soydan, sıcak havaların bu şekilde devam etmesinin, ileriki günlerde don yaşanması halinde risk oluşturduğunu dile getirerek, 2004 ve 2014'te benzer tablonun yaşandığını, martta hava sıcaklığındaki ani değişikliklere bağlı meydana gelen zirai donun fındığı olumsuz etkilediğini kaydetti.
"Olası zirai don hepimizi tedirgin ediyor"
Sıcak havanın devam etmesi durumunda fındık tomurcuklarında erken yaprak açma durumunun gerçekleşebileceğine işaret eden Soydan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu da şu demektir; önümüzdeki mart ayında sıfırın altına inebilecek hava sıcaklığı fındığı don riskiyle karşı karşıya bırakabilir. İnşallah bölgemiz ve ülkemiz için son derece önemli fındıkta bu doğal afet gerçekleşmez. Şu anda dallarda karanfillerin açması, tozlanmayı ve döllenmeyi sağlayacak püsküllerin yeterince olmasından üreticilerimiz memnun ancak olası zirai don hepimizi tedirgin ediyor."
Soydan, fındık üreticilerinin kar yağışını beklediğine de dikkati çekerek şöyle konuştu:
"Beklentimiz kar yağışının olması ancak karla birlikte don gerçekleşmemesi en büyük arzumuz. Kar yağışı hem toprağın sulanması hem de fındık ağaçları için oldukça önemli. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının bu şekilde devam etmesi durumunda dallarda yaprak açma süreci başlayabilir. Bu da olası donda ürüne ciddi zarar verebilir. Fındık için önümüzdeki 1-1,5 ay çok önemli."
Üreticilere tarım sigortası çağrısı
Üreticilere, olası zirai dona karşı bahçelerini TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) üzerinden sigortalatma çağrısında bulunan Soydan, "TARSİM'e başvuru 3 Mart'ta son bulacak. Üreticilerimizin bu riskleri göz önüne alarak gerekli başvuruları yapmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, sıcak havanın etkisiyle diğer meyvelerde de benzer durumun olduğu belirterek, "Fındık dışında birçok meyve ağacında da erken çiçek açma durumu söz konusu. Bu meyveler için yapabilecek pek bir şey yok ancak üreticilerimiz fındık için sigorta yaptırabilir. İnşallah fındık bir sorun yaşanmadan bu süreci atlatır. Tek temennimiz bu yönde." dedi.
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