Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan Togo bayraklı gemi battı, 18 denizci kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan Togo bayraklı gemi battı, 18 denizci kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında İHA saldırısına uğrayan iki gemiden Togo bayraklı ALFA WATAN battı, Palau bayraklı ABLE'de yangın çıktı ve 18 denizci feribot DIOSCURIA tarafından kurtarıldı. ALFA WATAN'ın mürettebatı aranıyor, kurtarılan denizciler arasında yaralılar var.

Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan iki ticari gemiden biri battı, kayıp mürettebatı arama çalışmaları başlatıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bulgaristan'ın Aziz Atanas Burnu ile Byala kentinin doğusundaki sularda meydana gelen saldırıda Togo bayraklı ALFA WATAN ile Palau bayraklı ABLE adlı iki kargo gemisi hedef alındı.

İlk bilgilere göre saldırıda ağır yapısal hasar gören ALFA WATAN, Bulgaristan açıklarında battı. Geminin mürettebatının durumu henüz bilinmiyor.

18 denizci kurtarıldı

Saldırının hedefi olan diğer gemi ABLE'de ise yangın çıktığı, gemideki 18 kişilik mürettebatın gemiyi terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Bulgaristan bayraklı yolcu feribotu DIOSCURIA'nın olay yerine yönlendirilerek ABLE'deki 18 denizciyi kurtardığı bildirildi.

Kurtarılan denizciler arasında yaralıların da bulunduğu kaydedildi.

Bulgaristan Hükümet Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Rumen Radev'in olayla ilgili Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Çevre ve Su bakanlıklarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve güvenlik birimlerinin temsilcileriyle toplantı düzenleyeceği bildirildi.

Kaynak: AA
İhlas Haber AjansıBulgaristanDenizcilikKaradenizGüvenlikGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kıyamet koptu Milyonlar ekranlara kilitlendi Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
12:20
Hamid’in dramında yeni gelişme “Sakallı Hamid“ canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
Hamid'in dramında yeni gelişme! "Sakallı Hamid" canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
11:45
Yasin Kol’un hesap hareketleri ortaya çıktı Son 2 sezondaki artış bomba
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 12:56:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan Togo bayraklı gemi battı, 18 denizci kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei