Karadeniz'de Jeopolitik Kırılma Uyarısı - Son Dakika
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Karadeniz'de Jeopolitik Kırılma Uyarısı

Karadeniz\'de Jeopolitik Kırılma Uyarısı
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MHP'li Topsakal, ticaret gemilerine yönelik saldırıların Karadeniz'de yeni bir jeopolitik kırılma olduğunu belirtti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Karadeniz ve Hazar havzalarında ticaret gemilerini hedef alan saldırıların bölgenin deniz ulaştırma sistemini etkileyen yeni bir jeopolitik kırılmaya işaret ettiğini belirtti.

Topsakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Novorossiysk açıklarında Türk işletmesine ait Ro-Ro gemisine yönelik saldırının deniz ticaret yollarındaki riskin somutlaştığını gösterdiğini ifade etti. Topsakal, şu ifadeleri kullandı:

"Kısa süre önce ifade ettiğimiz üzere, Karadeniz ve Hazar havzalarında ticaret gemilerini hedef alan saldırılar artık birbirinden bağımsız güvenlik hadiseleri değil; bölgemizin deniz ulaştırma sistemini doğrudan etkileyen yeni bir jeopolitik kırılmanın işaretleridir. Novorossiysk açıklarında Türk işletmesine ait Ro-Ro gemisine yönelik gerçekleştirilen saldırı, bu kırılmanın teorik bir risk olmaktan çıktığını açık biçimde ortaya koymuştur. Savaşın coğrafyası genişledikçe cephe hattı deniz ticaret yollarına taşınmakta, sivil gemiler ise küresel güç mücadelesinin doğrudan hedefleri haline gelmektedir.

Karadeniz'de hedef alınan yalnızca bir gemi değildir. Hedef alınan; Türkiye'nin deniz ticareti, Orta Koridor'un güvenilirliği, Türk dünyasını birbirine bağlayan lojistik hatlar ve uluslararası deniz hukukunun temel ilkeleridir. Böylesi bir dönemde Karadeniz'in güvenliği, yalnızca kıyıdaş devletlerin meselesi olarak görülemez. Bu havzada tesis edilecek istikrar; bölgemizin ekonomik güvenliği, ulaştırma koridorlarının sürdürülebilirliği ve bölgesel barış açısından stratejik bir zorunluluktur. Türkiye ise tarihi sorumluluğu, jeopolitik konumu ve diplomatik kapasitesiyle Karadeniz'i çatışmanın değil, güvenliğin, istikrarın ve uluslararası iş birliğinin denizi olarak muhafaza etme iradesini kararlılıkla sürdürmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz'de Jeopolitik Kırılma Uyarısı - Son Dakika

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