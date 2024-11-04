Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yarın sabah saat 07.00'den gece 23.59'a kadar Giresun ve Trabzon'da yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

MGM, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.