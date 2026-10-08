Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemideki 10 denizci için Suriye IMO'ya nota gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemideki 10 denizci için Suriye IMO'ya nota gönderdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye, Karadeniz'de saldırıya uğrayıp batan gemideki 9 Suriyeli ve 1 Mısırlı denizci için bağımsız soruşturma istedi. Açıklamada, arama-kurtarmanın durdurulmasının ölümlerin kesinleştiği anlamına gelmediği ve IMO'ya acil nota gönderildiği belirtildi.

Suriye, Karadeniz'de saldırıya uğrayarak batan gemisi ve kayıp mürettebatı için uluslararası denizcilik kurallarına ve denizlerde can güvenliğine ilişkin anlaşmalara saygı duyulması çağrısında bulundu.

Suriye Sınır ve Gümrükler Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 6 Ekim 2026 Salı günü Karadeniz'de Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde bir geminin saldırıya maruz kaldığı ve ardından battığı hatırlatıldı.

Olay sonrası gemide bulunan 9'u Suriyeli, 1'i Mısırlı toplam 10 denizci ile irtibatın kesildiği ve mürettebatın akıbetinin halen meçhul olduğu belirtilen açıklamada, "Arama ve kurtarma çalışmalarının durdurulmasının ardından sağ kurtulan bulunamaması, ölümlerinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Akıbete ilişkin bilgilerin paylaşılmasında en yüksek doğruluk ve sorumluluğun gözetilmesi ve ailelerin içinde bulunduğu zor insani koşulların dikkate alınması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Sivil ve ticari gemilerin hedef alınmasının ve mürettebatın hayatının tehlikeye atılmasının şiddetle kınandığı açıklamada, olayın deniz seyrüsefer güvenliği ve uluslararası ticaret yolları için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanarak, uluslararası denizcilik kurallarına ve denizlerde can güvenliğine ilişkin anlaşmalara saygı duyulması çağrısı yapıldı.

Uluslararası Denizcilik Örgütüne (IMO) ve Bulgaristan'daki yetkili denizcilik makamlarına acil resmi notalar gönderildiği aktarılan açıklamada, "Bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların belirlenmesi, arama-kurtarma çalışmalarının kesin sonuca ulaşılmadan durdurulma nedenlerinin açıklanması ve gerçeğin ortaya çıkarılması için gemi enkazının su altında incelenmesi imkanının araştırılması" istendi.

Tüm imkanlar tüketilmeden dosyanın kapatılmaması, mağdur yakınlarının belgelenmiş gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve hukuki haklarının korunması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, meselenin insani ve ulusal öncelik taşıdığı ve takipçisi olunacağı belirtildi.

Sınır ve Gümrükler Genel Müdürlüğü, bu davayı yakından takip etmeye devam ettiğini, ilgili taraflarla koordinasyon halinde, hukuki ve uluslararası çerçevelere uygun olarak gerekli adımları atarak hakikatin ortaya çıkarılması, sorumlulukların belirlenmesi, denizcilerin ve ailelerinin haklarının güvence altına alınması için çalıştığını kaydetti.

Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında 6 Ekim'de 2 ticari gemi İHA saldırısına uğramıştı.

Togo bayraklı "ALFA WATAN" gemisi saldırının ardından batmış, Palau bayraklı "Able" adlı gemide yangın çıkmış ve 18 kişilik mürettebat tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
Uluslararası Denizcilik ÖrgütüDenizcilikKaradenizPolitikaGüvenlikMısırlıSaldırıSuriyeGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de skandal görüntü Videoyu izleyenler Cemil Tugay’ı etiketledi: Gerekeni yapın İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu 2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu
2 milyon 600 bin liraya aldı Bir saat sonra bu hale geldi 2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi
Tartışma yaratan görüntü Tesettürlü gelin, direk dansı yapan dansçıya eşlik etti Tartışma yaratan görüntü! Tesettürlü gelin, direk dansı yapan dansçıya eşlik etti
Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:46
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satılıyor
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satılıyor
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:07
Adalet Bakanlığı’ndan fon açıklaması: Özgür Özel’in ’bilgiler sızdırıldı’ açıklaması iftiradır
Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 16:59:44. #7.13#
SON DAKİKA: Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemideki 10 denizci için Suriye IMO'ya nota gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei