Karadeniz'de Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika
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Karadeniz'de Su Samuru Görüntülendi

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahile kadar yanaşan su samuru avlanırken kameralara yakalandı. İnsanları korkutan su samuru, balıkçılar tarafından nadir de olsa Karadeniz'de avlandığı belirtildi. Balıkçılar, su samurunun ürkütücü görüntüsüne rağmen insanlara zarar vermediğini ifade etti.

30.07.2024 09:58
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Su samuru Karadeniz'de böyle görüntülendi

Sahile kadar yanaşan su samurunu görenler önce korktu, balıkçılardan gerçeği öğrenince rahatladı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Faroz Limanı arka kısmında sahile kadar yanaşan su samuru avlanırken kameralara yakalandı.

Sahildeki insanlara rağmen kenara kadar yaklaşan su samuru uzun kuyruğuyla ilk planda görenleri korkuttu. Bir süre avlanan su samuru ardından gözden kayboldu. Balıkçılar çok nadir de olsa su samurunun zaman zaman Karadeniz'de avlandığını belirttiler.

Trabzonlu balıkçılardan Salih Usta, görünen canlının su samuru olduğunu ve ürkütücü görüntüsü olduğunu belirterek "Su samuru Faroz'da da göründü. Hatta kayığımızdaki kasadan balık alırken gördüm. Arkamı döndüm göz göze geldik hemen denize atladı gitti. Başka arkadaşlarımızın da kayığının yanına geldi kendisi de balık attı yedi. Zaman zaman burada görülüyor. Çok ürkütücü görüntüsü var ama insanlara zarar verdiği görülmedi. Yaklaşık 10 sene önce de görmüştüm nasıl nereden geldi bilemiyoruz" dedi.

Balıkçılardan Rahmi Asan ise su samurunun denizde ilk kez görenlerin ürktüğünü kaydederek Bir hafta önce gece kayığımızın yanına gelmişti korkunç bir görüntüsü vardı. Ağlarımıza zarar veriyor insana zarar verdiği henüz duyulmadı. Denizde ağlarımızı sererken bizi takip ediyor. Kendisine müdahale edersen herhalde zarar verir diye düşünüyorum. Elinle tutmaya çalışırken, tırmalar parçalar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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