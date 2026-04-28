Karadeniz'de Yaylacılık Krizine Tepki: 300 Yıllık Kullanım Hakkı Yok Sayılıyor

Karadeniz'de yüzyıllardır süren yaylacılık faaliyetleri, Gümüşhane İli Mera Komisyonu'nun aldığı kararlarla yeni bir tartışma başlattı. Giresun'un Eynesil ilçesinden Gümüşhane'nin Kazıkbeli Yaylası'na bağlı Aksu, Barak, Apsaha, Dikme ve Davunlu obalarına giden yaylacılar, uygulamaya tepki gösterdi. Gümüşhane sınırları içinde yer alan ancak uzun yıllardır Giresunlu yaylacılar tarafından kullanılan 36 yayla yerleşim alanına ilişkin idari kararlar, ciddi sosyo-ekonomik ve hukuki mağduriyetlere yol açtığı belirtildi.

Yaylacılar, 4342 sayılı Mera Kanunu çerçevesinde uzun yıllara dayanan kullanımın korunması gerektiğini savunarak, yaklaşık 300 yıldır kullandıkları yaylaların kullanım dışı bırakılmasının hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Toplantıda konuşan yaylacılar, atalarından gelen kullanım haklarının yok sayıldığını ve yaylaların 'mera alanı' olarak değerlendirilip kiralama bedeli talep edilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Katılımcılar, bu sürecin ekonomik olduğu kadar kültürel bir kırılma anlamına geldiğini vurguladı.

İddialara göre, Gümüşhane-Kürtün Beytarla Köyü Muhtarlığı tarafından geçtiğimiz kasım ayında alınan kararla söz konusu obalar 'boş alan' olarak gösterildi ve mera statüsüne alındı. Kararın, yaylacıların bölgede bulunmadığı kış döneminde askıya çıkarıldığı ve bir ay süreyle ilan edildiği ancak yeterli bilgilendirme yapılmadığı öne sürüldü. Yaylacılar, yaylacılık faaliyetlerinin yürütülmediği bir dönemde yapılan tebligatlarla kararın kesinleştirildiğini iddia etti. Yaylacı Bahri Sofu, 'Bu yaylalar dedelerimizden bize miras. 15-17 obadan oluşan bu alanların tamamı aktif olarak kullanılmaktadır. Buna rağmen 'boş' denilerek kiraya verilmek istenmesi kabul edilemez' dedi. Faruk Bodur ise 'Yerleşik kullanım, geçmişten gelen haklar ve fiili durum dikkate alınmadan yapılan bu tür uygulamalar ciddi hukuki sorunlar doğurur. Bu karar geri çekilmeli, gerçek hak sahipleri korunmalı' diye konuştu. Toplantının ardından yaylacılar, kararın yeniden gözden geçirilmesi ve geleneksel kullanım haklarının korunması için yetkililere çağrıda bulundu.