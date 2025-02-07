Karadeniz\'deki Mayınlar İçin Eğitimler Başlatıldı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna- Rusya savaşında Karadeniz'e dökülen mayınların temizlenmesi amacıyla 'Çok Sığ Suda Mayın Karşı Tedbirleri Eğitimleri' gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna-Rusya savaşı esnasında Karadeniz'e dökülen deniz harp mayınlarının savaş sonrasında temizlenmesinde görev alacak personelin birlikte çalışabilirliğine yönelik olarak Hafif Otonom Su Altı Aracı (HOSA) Eğitim Sahası'nda; Mayın Harbi Dalgıçları, HOSA Timi ve Eğitici SAS Komandosu ile TCG AKÇAY mayın avlama gemisi, 'Çok Sığ Suda Mayın Karşı Tedbirleri Eğitimleri' gerçekleştirdi" denildi.