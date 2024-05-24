Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık Halk Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık Halk Toplantısı Düzenledi

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçe sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi ve çözüm için talimat verdi.

24.05.2024 16:06
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, düzenlediği halk toplantısı kapsamında ilçe sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Notlar alan Posbıyık, çözüm için ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, halk toplantılarına başladı.

İlçe sakinlerini makamında ağırlayan Başkan Halil Posbıyık, kendisine iletilen sorunları dikkatle dinleyerek ilgili birimlere gerekenleri yapmaları konusunda talimat verdi.

Başkan Posbıyık, ziyarete gelen yurttaşların iş talebinde bulunması karşısında, belediyenin durumunun iyi olmadığını belirterek, "Maalesef ülkenin durumu iyi değil, belediyeler de öyle. Hükümetin çıkardığı tasarruf tedbirleri genelgesiyle elimiz kolumuz bağlandı. Belediyeye bir kişi dahi alamıyoruz. Bütün zorluklara rağmen belediye hizmetlerini de aksatmadan yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya katılanlar, sorunlarını dinlediği için Başkan Posbıyık'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık Halk Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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