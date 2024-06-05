Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ören Mahallesi'ne doğalgaz müjdesi verdi - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ören Mahallesi'ne doğalgaz müjdesi verdi

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ören Mahallesi'nde ilk kez birinci parti çıktıktan sonra, iptal ettirilen doğal gaz çalışmaları sorununu aştıklarını belirterek "Verdiğimiz mücadelenin sonunda, Ören'e 2024 yılında doğal gaz getirilmesi için Dergaz yönetiminden karar çıkarttık. Çalışmalar yakında başlayacak" dedi.

05.06.2024 14:07  Güncelleme: 15:40
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ören Mahallesi'nde ilk kez birinci parti çıktıktan sonra, iptal ettirilen doğal gaz çalışmaları sorununu aştıklarını belirterek "Verdiğimiz mücadelenin sonunda, Ören'e 2024 yılında doğal gaz getirilmesi için Dergaz yönetiminden karar çıkarttık. Çalışmalar yakında başlayacak" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısının ilk oturumu, AKM Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı. Gündem dışı bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ören'e doğalgaz müjdesi verdi. Ören Mahallesi'nde ilk kez son yerel seçimlerde birinci parti çıktıktan sonra doğalgazın iptal edildiğini açıklayan Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Örende biliyorsunuz birinci parti çıktık ilk kez. Daha evvel dergazla yaptığımız anlaşmaya göre buraya 2024'de doğalgaz verilecekti. Fakat biz buradan birinci parti çıktıktan sonra nedense bu programdan Ören'i çıkardılar. Çok zor duruma düştük. Birinci parti çıktık, söz verdik. Bir gizli el tarafından doğalgaz iptal edildi. Bir mücadele verdik. Ayın 3'ünde Dergaz Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Mustafa Kuru'ya vekalet verdim ve gönderdim. Büyük çekişmeler neticesinde Ören'e 2024 yılında doğlgazın getirilmesi konusunda son neticeyi aldık. Ören mahallesine hayırlı olsun diyorum. Bu arada Mustafa Kuru'ya da özel teşekkürlerimi söylüyorum. Doğalgaz çalışmaları yakında başlayacak.Ereğli'de doğalgazsız yer bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ören Mahallesi'ne doğalgaz müjdesi verdi - Son Dakika

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