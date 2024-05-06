Karadeniz Ereğli Belediyesi 350 Bin Ata Tohumu Fidesi Dağıttı

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, seralarında ürettiği 350 bin ata tohumu fidesini vatandaşa dağıttı. Başkan Halil Posbıyık, "Sizden ricam, ata tohumu fidelerinden oluşan tohumları çoğaltın. Bu tohumları komşularınızla, dostlarınızla, çevrenizle paylaşın, ayrıca Tohum Bankamıza getirin" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, yerel üretimi ve tarımı desteklemek için 2020 yılında başladığı Ata Tohumu Üretimi Projesi'ni sürdürüyor. Belediye, projenin 5. yılında seralarında ürettiği 350 bin yerli domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesini halka dağıttı.

Sahil ofis yolundaki dağıtım programına Başkan Posbıyık, CHP İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, Belediye Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili daire müdürleri katıldı. Binlerce vatandaş, ata tohumlarından almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Posbıyık, her geçen yıl artarak ata tohumu dağıtacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün yine burada çok güzel bir ortam var. Ata tohumuna bu kadar ilgi gösteren halkımıza şükranlarımı sunuyorum. 2020 yılında başladığımız Ata Tohumu projemizin bu yıl 5. yılındayız. Bu süreçte 6 sera yaptık ve ata tohumlarından ürettiğimiz fideleri, her yıl ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Atalarımızdan miras olan tohumlarımızı köylerimiz ve mahallelerimizden araştırdık, topladık ve denemeleri yaptık. 2 yıllık deneme ve kontrollerimiz sonucu; genetiği değiştirilmemiş, kokusu, tadı, rengi yerinde, üretken ata tohumlarımızı belirleyip üretimimizi arttırdık. Ata tohumlarımızı en uygun şartlarda saklamak, korumak ve ata tohumu hakkında bilgilendirmeler yapmak amacıyla Tohum Banka'mızı oluşturduk ve 21 Mart 2024 tarihinde açılışını gerçekleştirdik. Tohum Banka'mızda bölgemizin ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen ata tohumları yer alacak. Ata tohumları, Tohum Banka'mızda korunacak ve güvende olacak. Ata tohumlarımızın önemini bu sayede herkese anlatacağız. Ata Tohumu Projesi kapsamında 15 farklı çeşit tohum ekimi yapıyoruz. Bunlar domates, biber, hıyar, kabak, fasulye, patlıcan, kavun, karpuz, bamya, lahana, pırasa, mısır, fesleğen, reyhan ve ayçiçeği. Üretimlerimiz artarken seralarımızı ve diğer üretim alanlarımızı da arttırıyoruz. Geçtiğimiz yıl üretim yaptığımız seralarımız, temmuz ayındaki aşırı yağış ve 19 Kasım felaketi ile birlikte ciddi zarar gördü. Ancak gayretli çalışmalarımız ile felaketlerin izlerini sildik ve hızlı bir şekilde toparlandık. Bugün toplam 350 bin adet domates, biber, patlıcan ve hıyar fidesini sizlerle buluşturuyoruz. Sizlerden ricam, ata tohumu fidelerinden oluşan tohumları çoğaltın. Bu tohumları komşularınızla, dostlarınızla, çevrenizle paylaşın, ayrıca Tohum Banka'mıza getirin. Hep birlikte ata tohumlarımıza sahip çıkalım."

Posbıyık, konuşmasının ardından üç ayrı noktada sıraya giren vatandaşlara 4 çeşit üründen oluşan fide poşetlerini dağıttı.