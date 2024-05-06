Karadeniz Ereğli Belediyesi 350 Bin Ata Tohumu Fidesi Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karadeniz Ereğli Belediyesi 350 Bin Ata Tohumu Fidesi Dağıttı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, seralarında ürettiği 350 bin ata tohumu fidesini vatandaşa dağıttı. Başkan Halil Posbıyık, tohumları çoğaltma ve paylaşma çağrısı yaptı.

06.05.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, seralarında ürettiği 350 bin ata tohumu fidesini vatandaşa dağıttı. Başkan Halil Posbıyık, "Sizden ricam, ata tohumu fidelerinden oluşan tohumları çoğaltın. Bu tohumları komşularınızla, dostlarınızla, çevrenizle paylaşın, ayrıca Tohum Bankamıza getirin" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, yerel üretimi ve tarımı desteklemek için 2020 yılında başladığı Ata Tohumu Üretimi Projesi'ni sürdürüyor. Belediye, projenin 5. yılında seralarında ürettiği 350 bin yerli domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesini halka dağıttı.

Sahil ofis yolundaki dağıtım programına Başkan Posbıyık, CHP İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, Belediye Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili daire müdürleri katıldı. Binlerce vatandaş, ata tohumlarından almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Posbıyık, her geçen yıl artarak ata tohumu dağıtacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün yine burada çok güzel bir ortam var. Ata tohumuna bu kadar ilgi gösteren halkımıza şükranlarımı sunuyorum. 2020 yılında başladığımız Ata Tohumu projemizin bu yıl 5. yılındayız. Bu süreçte 6 sera yaptık ve ata tohumlarından ürettiğimiz fideleri, her yıl ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Atalarımızdan miras olan tohumlarımızı köylerimiz ve mahallelerimizden araştırdık, topladık ve denemeleri yaptık.  2 yıllık deneme ve kontrollerimiz sonucu; genetiği değiştirilmemiş, kokusu, tadı, rengi yerinde, üretken ata tohumlarımızı belirleyip üretimimizi arttırdık.  Ata tohumlarımızı en uygun şartlarda saklamak, korumak ve ata tohumu hakkında bilgilendirmeler yapmak amacıyla Tohum Banka'mızı oluşturduk ve 21 Mart 2024 tarihinde açılışını gerçekleştirdik. Tohum Banka'mızda bölgemizin ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen ata tohumları yer alacak. Ata tohumları, Tohum Banka'mızda korunacak ve güvende olacak. Ata tohumlarımızın önemini bu sayede herkese anlatacağız. Ata Tohumu Projesi kapsamında 15 farklı çeşit tohum ekimi yapıyoruz. Bunlar domates, biber, hıyar, kabak, fasulye, patlıcan, kavun, karpuz, bamya, lahana, pırasa, mısır, fesleğen, reyhan ve ayçiçeği. Üretimlerimiz artarken seralarımızı ve diğer üretim alanlarımızı da arttırıyoruz. Geçtiğimiz yıl üretim yaptığımız seralarımız, temmuz ayındaki aşırı yağış ve 19 Kasım felaketi ile birlikte ciddi zarar gördü. Ancak gayretli çalışmalarımız ile felaketlerin izlerini sildik ve hızlı bir şekilde toparlandık.  Bugün toplam 350 bin adet domates, biber, patlıcan ve hıyar fidesini sizlerle buluşturuyoruz. Sizlerden ricam, ata tohumu fidelerinden oluşan tohumları çoğaltın. Bu tohumları komşularınızla, dostlarınızla, çevrenizle paylaşın, ayrıca Tohum Banka'mıza getirin. Hep birlikte ata tohumlarımıza sahip çıkalım."

Posbıyık, konuşmasının ardından üç ayrı noktada sıraya giren vatandaşlara 4 çeşit üründen oluşan fide poşetlerini dağıttı.

Kaynak: ANKA

Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi 350 Bin Ata Tohumu Fidesi Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
13:03 Putin emri verdi Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 14:54:35. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli Belediyesi 350 Bin Ata Tohumu Fidesi Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement