Karadeniz Ereğli Belediyesi, fırtınada zarar gören sahili yeniden yeşillendiriyor

Güncel

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, 19 Kasım'da meydana gelen fırtınada zarar gören sahili yeniden yeşillendiriyor. Çim ekme çalışmaları her noktada devam ediyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Koray Sivrikaya, yemyeşil bir ilçe ve sahil için Park ve Bahçeler birimi tarafından kentin çeşitli noktalarında çalışmaların sürdüğünü belirtti. 19 Kasım'da zarar gören Ereğli sahilinde çim ekme çalışmalarının devam ettiğini de belirten Sivrikaya, şu bilgileri verdi:

"19 Kasım'da yaşadığımız felaket sonrasında bozulan sahilimizi Başkan'ımız Halil Posbıyık'ın talimatları doğrultusunda ilmek ilmek işliyoruz. Sahili eski haline hatta eskisinden daha iyi bir hale getirmek için bozulan her noktasında çalışma yapıyoruz. Çimleri yeniliyoruz. Plajlar bölgesinde ve şehrin her bir noktasında çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor. Yaz ayına kadar yemyeşil bir sahil, yemyeşil bir Ereğli için aralıksız çalışmalara devam ediyoruz."