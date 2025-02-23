Karadeniz Ereğli Belediyesi Kar Yağışına Karşı Seferberlik Başlattı

Güncel

(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediye Halil Posbıyık ilçede kar yağışının ardından çalışmaları yerinde izledi. Posbıyık, "Ereğli halkının zorluk çekmemesi için bütün işçilerim, memurlarım, müdürlerim, başkan yardımcılarım, topyekun belediye seferber olmuş vaziyette. Kapalı yerleri açıyoruz, ihtiyaç sahiplerine koşuyoruz, evinde hastası olanlara araç gönderiyoruz, ihtiyacı olanların evlerine ihtiyaçlarını alıp götürüyoruz" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin ekipleri, ilçede kar yağışı sonrasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle toplantı yapan Posbıyık, şunları söyledi:

"Sabahtan bu yana dolaşıyorum. Yollarımızın hepsini açık tutuyoruz. Mesela Kaletepe'ye çıkarsanız Ereğli'nin tüm güzelliğini görebilirsiniz. Ekiplerimiz sürekli sahada. Bütün başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz kriz masasında. Ereğli'nin her tarafını anlık takip edebiliyoruz. Açık, kapalı yerleri görüyoruz. Gelen şikayetleri anında değerlendiriyoruz. Görevli ekibin yemek servislerini de yapıyoruz. Ereğli halkının zorluk çekmemesi için bütün işçilerim, memurlarım, müdürlerim, başkan yardımcılarım, topyekun belediye seferber olmuş vaziyette. Biz kapalı yerleri açıyoruz, ihtiyaç sahiplerine koşuyoruz, evinde hastası olanlara araç gönderiyoruz, ihtiyacı olanların evlerine ihtiyaçlarını alıp götürüyoruz."