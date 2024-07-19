Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Aşure Dağıtımı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Aşure Dağıtımı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Muharrem ayında geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını İnönü Parkı'nda gerçekleştirdi. Başkan Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık da dağıtıma katıldı. Aşure günü etkinliğiyle birlik ve beraberlik içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Posbıyık, aşure gününün Ereğli'ye ve memlekete hayırlar ve bereket getirmesini temenni etti.

19.07.2024 15:43
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Muharrem ayında geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımı, bugün İnönü Parkı'nda yapıldı. 3 bin kişiye bolluk ve bereketin simgesi aşure dağıtıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yıl da İnönü Parkı'nda sürdürdü. Aşure dağıtımına, Başkan Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık da katıldı. Dağıtımda vatandaşlarla bir araya gelen Posbıyık, şöyle konuştu:

"Bugün, Muharrem ayında gerçekleştirdiğimiz geleneksel Aşure Günü etkinliğimizde, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu mübarek ayda gelenekselleştirdiğimiz ikramlarımızla, hem inançlarımızın gereğini yerine getiriyor, hem de vatandaşlarımızla bir araya gelip, kucaklaşıyoruz.  Bu ay, aynı zamanda Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin ve ehl-i beytinden 72 yoldaşını anma ayıdır. Onların adalet, doğruluk ve insanlık uğruna verdikleri mücadeleyi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan Aşure günümüzün, Ereğli'mize ve memleketimize hayırlar ve bereket getirmesini temenni ediyorum.Muharrem ayımız hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinize afiyet olsun."

Posbıyık'ın konuşmasının ardından din görevlileri dua etti. Posbıyık çifti de meclis üyeleri ve başkan yardımcılarıyla kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure servisi yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Aşure Dağıtımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Aşure Dağıtımı - Son Dakika
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