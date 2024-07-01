Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Sokakta Piyano Etkinlikleri

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin, yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Sokakta Piyano Etkinlikleri', renkli görüntülere sahne oldu.

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sokakta Piyano Etkinlikleri'nde farklı yaşlardaki 15 öğrenci, sahil bandında Herkül Anıtı'nın bulunduğu alanda kurulan sahnede, performanslarını sergiledi. Mozart, Vivaldi, Barış Manço ve Yann Tiersen gibi bestecilerin eserlerini seslendiren çocukların dinletisi, kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edildi.

MK Dans Akademi'sinde eğitmen Mustafa Yılmaz ve Hanife Bahçıvan'ın tango performansı ile başlayan etkinlikte, Belediye Kültür ve Basın Danışmanı Aykut Ateş şunları söyledi:

"Bir süre önce müzik öğretmenimiz Sayın Rıdvan Türkekul, 'Sokakta Piyano' fikrini bizimle paylaştı ve Belediye Başkanımız Sayın Halil Posbıyık'ın desteği ile sanatın sokaklara taşınması, belki de hayatında ilk kez piyano ile tanışacaklar ya da canlı dinleme fırsatı bulacakları bir etkinlik hazırladık. Birçok müzik öğretmenimizin yer aldığı bir çalışma grubu oluşturduk ve süreci onlarla yürüttük. Bu etkinlik, sadece piyano çalan çocuklarımız için değil, aynı zamanda hayatında hiç piyano görmemiş ya da çalmamış çocuklarımız ve aileleri için de ilham verici olacaktır. Bu çalışmada katkıda bulunan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, çocuklarını bu alanda çalışması konusunda teşvik eden ailelerimizi kutluyorum. Yaz sonuna kadar her ay gerçekleşecek Sokakta Piyano Etkinlikleri'nde bu topraklarda yetişen çocuklarımızın performanslarını dinleyeceğiz. Sahilimiz, ritimle ve melodilerle yankılanacak."

Açılış konuşmasının ardından öğrenciler, 40'a yakın farklı eseri çaldı. Etkinlik ile birlikte alanda onları izleyenlerin dışında, sahilde yürüyüş yapanlar, denizdeki teknelerinde vakit geçirenler büyük bir keyifle piyano dinletisi dinleme imkanı buldu.

Gecenin sonunda etkinliğin anısına Meclis Üyesi Cengiz Güneş, Kent Konseyi Başkanı Cengiz Yılmaz performans sergileyen öğrencilere katılım belgelerini takdim ederken, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay da müzik öğretmenleri Rıdvan Turkekul, Nihan Karasan Çoklu ve Tuğçe Demirsu Akın'a teşekkür belgelerini takdim etti.

Gecede, geçen yıl hayatını kaybeden müzik öğretmeni Suat Aykan anılırken, etkinlik Rıdvan Türkekul'un 'Sokakta Piyano' şarkısı eşliğinde, fotoğraf çekimi ile son buldu. "Sokakta Piyano Etkinlikleri" kapsamında diğer dinletiler ise 19 Temmuz ve 16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.