Karadeniz Ereğli Belediyesi\'nin ROMACTED-Faz II Projesi Toplantısı Yapıldı

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(ANKARA) - Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin paydaşı olduğu "ROMACTED-Faz II" projesinin toplantısı, Ankara'da yapıldı. Toplantıya, belediye bürokratları katıldı.

İki ayrı oturum halinde yapılan "ROMACTED-Faz II" projesi toplantısına, Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Romacted Proje Koordinatörü Halime Çetin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halk Oyunları Eğitim Uzmanı Cemil Soydan katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Clara Sanches Pastor ve Ana Oprisan moderatörlüğünde, paydaş 10 belediyenin çalışmaları ve deneyimleri paylaşıldı. Toplantıda, saha çalışmaları, yaşanan sorunlar, fırsatlar, ilerleme yolları ve projeler çerçevesinde yapılacak faaliyetler görüşüldü.