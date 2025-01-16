Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, Köy Okullarında Eğlenceli Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, Köy Okullarında Eğlenceli Etkinlikler Düzenliyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, ara tatil öncesi Dağlıca, Çamlıbel ve Aydınlar İlkokulu'nda sosyal sorumluluk etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinlikler çocukların yaratıcılıklarına katkı sağlarken, eğitimde fırsat eşitliği amacı güdülüyor.

16.01.2025 15:03
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, ara tatil öncesi Dağlıca, Çamlıbel ve Aydınlar İlkokulu'nda etkinlikler düzenledi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi'nin okullarda başlattığı sosyal sorumluluk ağı büyüyor. Oyuncak Müzesi Koordinatörü Melih Can Tanrıkulu, Dağlıca, Çamlıbel ve Aydınlar İlkokulu'ndaki etkinlikler ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi Köy Okulları Sosyal Sorumluluk Ağı büyüyerek devam ediyor. Ara tatil öncesi 3 farklı köy okulunda daha etkinlikler düzenlendi. Sırasıyla Dağlıca İlkokulu, Çamlıbel İlkokulu ve son olarak Aydınlar ilkokulu olarak gerçekleştirilen çalışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal belediyecilik ilkesi ile eğitimde fırsat eşitliği için köy okullarında sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Ara tatil öncesi ziyaret ettiğimiz okulumuz olan Aydınlar ilkokulunda paydaş kurumumuz olan Karadeniz Ereğli Belediye Kreşi'nin çocuklarını aynı yaş grubundaki çocuklarla buluşturduk ve kaynaşma etkinlikleri ile çocuklara unutulmaz anlar yaşattık. Yapılan çalışmalar çocukların yoğun ilgisi ile karşılandı ve yaratıcılıklarına katkıda bulundu. Sosyal sorumluluk çalışmalarımız ara tatilden hemen sonra kaldığı yerden devam edecektir. Katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, Köy Okullarında Eğlenceli Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika

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