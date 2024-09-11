Karadeniz Ereğli'de Amfi Tiyatro Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de Amfi Tiyatro Yenileme Çalışmaları Başladı

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Amfi Tiyatro'nun yenileme çalışmalarına başladıklarını ve kısa zamanda tamamlayarak halkın kullanımına açacaklarını belirtti.

11.09.2024 14:51
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli'de Amfi Tiyatro'yu yenileme çalışmalarına başladı. Bölgede ilceleme yapan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Amfi Tiyatro'yu da kısa zamanda yenileyerek halkımızın kullanımına açacağız" dedi.

Karadeniz Ereğli'de 19 Kasım 2023 tarihinde yaşanan sel ve kasırga felaketinin izleri silinmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaşanan felakette zarar gören sahilin Amfi Tiyatro bölgesinde karaya oturan Pallada yük gemisinin son parçalarının da kaldırılmasının ardından alanda incelemelerde bulundu. Amfi Tiyatro'yu yenileme çalışmalarına başladıklarını belirten Posbıyık, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız felaketten sonra bütün imkanlarımızı kullanarak sahili eski haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Ancak Amfi Tiyatro'nun olduğu bölgede kasırgada gemi battığı için bu alanı gemi çıkarma ekiplerine teslim ettik. Tabiki burada çalışırken bu bölgeye çok büyük zarar verdiler. Zaten fırtınada zarar da görmüştü. Sahnemiz gitti, oturma yerlerinin hepsi kırıldı. Geminin son parçası da çıkartıldıktan sonra Ereğli Belediyesi ekipleri tüm gücüyle bu alanda yenileme çalışmalarına başladı. İlk önce baskı betonlar yapılacak, sahne düzenlemesi yapılacak, oturma yerlerinde kaplama taşlarıyla yenileme çalışmaları yapılacak. Bir an evvel burayı bitirip sahilin bütünlüğünü sağlamaya çalışıyoruz. İleriki zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelecek, modernizasyon yapacak. Ama biz ondan evvel halkımız rahat bir şekilde buralarda yürüsün, dinlensin, faydalansın diye Ereğli Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kısa zamanda bitireceğiz inşallah."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli'de Amfi Tiyatro Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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