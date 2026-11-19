Karadeniz Ereğli'de dönerci iş yeri sahibini silahla öldüren şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karadeniz Ereğli'de dönercilik yapan 58 yaşındaki iş yeri sahibi, dükkanına gelen kişinin silahlı saldırısında başından vurularak öldürüldü. Şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; cenaze Hatip Camisi'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir iş yeri sahibini silahla ateş ederek öldüren şüpheli tutuklandı.
Dün, Müftü Mahallesi'nde dönercilik yapan Ali Erdoğan'ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, saldırıda hayatını kaybeden Erdoğan'ın cenazesi, Hatip Camisi'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Dün, Müftü Mahallesi İstanbul yol ayrımı mevkisinde dönercilik yapan Ali Erdoğan (58), dükkanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğramış, başından vurulan Erdoğan kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli E.A. (32), polislerce yakalanmıştı.
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