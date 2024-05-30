Karadeniz Ereğli'de Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yerleri Belirlendi

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli İlçesi 2024 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun aldığı kararlar doğrultusunda kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri ile kesim ücretleri belirlendi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun aldığı kararları açıkladı. Terzi, şunları kaydetti:

"Kdz. Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde Kurbanlık Hayvan Kesim Yeri olarak Kdz. Ereğli Belediyesi Mezbahası (Balı Mah.) belirlenmiştir. 2024 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurbanlık hayvan kesim yerlerinde yapılacak kesimlerden; büyükbaş hayvanlar için 2. 500,00 TL, küçükbaş hayvanlar için 650,00 TL kesim ücreti alınması kararlaştırılmıştır. Kesimi yapılan kurbanlık hayvanların etleri en fazla 4 adet çeyrek karkas olarak teslim edilmekte olup, canlı hayvanların ve kesim sonrası etlerin nakliye işlemlerinden kurbanlık hayvan sahipleri sorumludur. Kesim yapacak kurbanlık hayvan sahiplerinin bayram öncesi randevu alması zorunludur. Detaylı bilgi için; Veteriner İşleri Müdürlüğü Telefon No: 333 13 62, Belediye Mezbahası Telefon No: 315 01 01 aranabilir."