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Karadeniz için fırtına uyarısı

Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu-Samsun arası ile Doğu Karadeniz'in kuzeyinde yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgarın eseceğini tahmin ediyor. Fırtınanın salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

04.02.2024 13:21
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Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu- Samsun arası ile Doğu Karadeniz'in kuzeyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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