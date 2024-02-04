Karadeniz için fırtına uyarısı

Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu- Samsun arası ile Doğu Karadeniz'in kuzeyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddialara yanıt verdi. Altınöz, İmamoğlu'dan para aldıkları iddialarına canlı yayında cevap vermek istediğini belirtti. Ayrıca Altınöz, İmamoğlu ile hiç görüşmediğini ve CHP'den herhangi bir görüşme talebinin olmadığını ifade etti.
DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde yaptığı açıklamayla izleyecekleri stratejiyi duyurdu.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in nişanı, cenazesinin düzenleneceği tarihe ertelendi. Şehidin babası Mehmet Gülen, acı haberi alırken, oğlunun düğününü yapacağı yerine cenazesini defnedeceğini söyledi. Şehit Gülen'in 13 yıllık memur olduğu ve 8 yıldır pilotluk yaptığı belirtildi.
İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat Depremleri sonrası yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Başkanlık ekonomi ve ticareti güçlendirmeye yönelik çalışmalar, inşa çalışmaları ile eğitim, kültür ve spor alanlarında yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama yayınladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, sanat ve TV camiasının sevilen isimleri deprem bölgesini ziyaret etti. Züleyha Ortak, Serkan Çağrı, Melike Öcalan ve diğerleri, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi. Ziyaretler sırasında ikramlar yapıldı, sohbetler edildi ve şarkılar söylendi. Züleyha Ortak, ünlü isimlerin depremzedelerle buluşarak moral verdiklerini belirtti.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı. Ayinde saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.
İstanbul Sultangazi'de erkek arkadaşıyla birlikte bir kuyumcu dükkanına soygun girişiminde bulunduğu esnada yakalanarak tutuklanan Azerbaycanlı Öznur Hüseynova'nın 2022 yılında motokuryelik yaparken geçirdiği bir kaza sonrası televizyonda yaşadıklarını anlattığı ortaya çıktı.
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