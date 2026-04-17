Karadeniz'in Siyasi Önemi Artıyor

17.04.2026 15:57
KEİ Genel Sekreter Yardımcısı Kavakcı, Karadeniz'in dünya siyaseti için öneminin arttığını vurguladı.

BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ/ELİF GÜLTEKİN KARAHACIOĞLU - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi Doç. Dr. Merve Safa Kavakcı, dünya siyaseti çerçevesinde Karadeniz'in öneminin gittikçe arttığını belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kavakcı, KEİ'nin 1992'de Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde İstanbul'da kurulduğunu hatırlatarak farklı ülkelerden büyükelçilerin burada görev yaptığını belirtti.

KEİ'nin ekonomik değerler temelinde şekillendiğini vurgulayan Kavakcı, "Karadeniz'in önemi her gün dünya siyaseti çerçevesinde artmakta." ifadesini kullandı.

Kavakcı, KEİ'nin ülkeler arasındaki farklılıkları ikinci plana iterek ortak çıkarlar etrafında buluşmayı sağlayan ve Karadeniz çevresiyle ötesindeki devletleri bir araya getirebilen nadir platformlardan biri olduğunu söyledi.

Teşkilatın ADF kapsamında da tartışıldığı gibi ülkelerin farklılıklarını bir kenara bırakarak ortak çıkarlar doğrultusunda çeşitli projelerin hayat geçirilmesine olanak tanıdığını vurgulayan Kavakcı "Bölgesel işbirliği anlamında Karadeniz'in etrafındaki ve ötesindeki 13 ülke olarak biz el ele çalışabiliyoruz." dedi.

Kavakcı, ikili ilişkilerde zaman zaman sorunlar yaşansa da farklılıkların bir kenara bırakılarak projeler üzerinde uzlaşı sağlanabildiğini aktardı.

Türkiye'nin kasım ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) en önemli organizasyonlarından biri olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/UNFCCC) Taraflar Konferansı'nın (COP) 31. Oturumu'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kavakcı, "Bizim için en önemli maddelerden biri iklim değişikliğiyle gelen küresel ısınma." diye konuştu.

Kavakcı, KEİ'nin Karadeniz'in "mavi" kalmasının sağlanması için küresel ısınma ile mücadeleye yönelik projeler yürüttüğünü kaydetti.

Ekonomik iş birliğinde en önemli noktalardan birinin malların ve ihtiyaçların transferi olduğunu vurgulayan Kavakcı, teşkilatın bu kapsamda önemli bir izin sistemine imza attığını belirtti.

Kaynak: AA

Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi
Küba ABD saldırısına karşı uyardı Küba ABD saldırısına karşı uyardı
22 katlı hastanede can pazarı Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü 22 katlı hastanede can pazarı! Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
15:07
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
14:42
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı Son paylaşımı dikkat çekmişti
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı! Son paylaşımı dikkat çekmişti
14:22
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
