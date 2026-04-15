Karadeniz Kongresi Trabzon'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadeniz Kongresi Trabzon'da Başlıyor

15.04.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14-16 Mayıs'ta düzenlenecek kongrede markalaşma ve dijitalleşme konuları ele alınacak.

Trabzon'da akademisyen ve iş dünyasından temsilcilerin yer alacağı "Uluslararası Bi Marka Türkiye: Karadeniz Kongresi" düzenlenecek.

Trabzon Üniversitesinden yapılan açıklamada, 14-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek kongrede, dijitalleşen dünyada şehirlerin, kurumların, ürünlerin ve kişilerin nasıl marka haline gelebileceğine dair görüşlerin akademisyenler ve sektör temsilcilerince ele alınacağı belirtildi.

Trabzon Üniversitesi ve Bi Marka Derneği organizasyonunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Gümüşhane Üniversitesinin paydaşlığını yapacağı kongrede, pazarlamadan tüketicinin korunmasına, sürdürülebilir marka yönetiminden dijital reklamcılığa, eğitimden ekonomiye, spordan sağlığa, turizmden iletişime kadar birçok konuda bildiriler sunulacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, her alanda büyük şirketlere ve güçlü markalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kongrenin, Trabzon'a ve bölgeye markalaşma konusunda farkındalık bilinci oluşturacağını aktaran Aşıkkutlu, şunları kaydetti:

"İnsanların bu konulara daha fazla dikkat etmesini sağlayacak bu kongre ile inanıyorum ki şehrimizden ve bölgemizden global markaların çıkmasına üniversite camiası olarak katkıda bulunmuş olacağız. Bu kongrenin bir diğer faydası da üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olacaktır. Bu kongre ile bir araya gelecek olan akademisyen ve iş dünyası daha fazla ortak proje hazırlama fırsatı yakalayacaktır."

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Aslan ise Karadeniz'in ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal hayatına ilişkin önemli kazanımlar elde edileceğini düşündüklerini belirtti.

Kaynak: AA

Karadeniz, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Kongresi Trabzon'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:22:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Karadeniz Kongresi Trabzon'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.