Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu - Son Dakika
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Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu

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Ordu'da, Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirdikten sonra dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu. 9 günlük tatilin son gününde yoğun dönüş nedeniyle yollarda araç trafiği oluştu. Sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiği vurgulandı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğin rahatlaması için görev aldı.

13.04.2024 17:38  Güncelleme: 17:40
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Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu

ORDU - Ordu'da, Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirdikten sonra dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen gurbetçiler, tatilin son gününde önce yola koyuldu. Yoğun dönüş nedeniyle yollarda araç trafiği oluştu. Ordu'nun Altınordu ilçesinde, çevreyolu olmasına rağmen sahil yolunu kullanmak isteyen sürücüler, kimi zaman kilometrelerce kuyruk olmasına neden oldu.

Bayram tatili sonrası memleketlerinden ayrıldıklarını ifade eden sürücüler, insanların dikkatli araç kullanmalarını ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini söylediler.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kavşaklarda ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda görev alarak trafiğin rahatlamasına yardımcı oldu.

Karadeniz Sahil Yolu\'nda trafik yoğunluğu
Kaynak: İHA

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