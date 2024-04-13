Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu
ORDU - Ordu'da, Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirdikten sonra dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen gurbetçiler, tatilin son gününde önce yola koyuldu. Yoğun dönüş nedeniyle yollarda araç trafiği oluştu. Ordu'nun Altınordu ilçesinde, çevreyolu olmasına rağmen sahil yolunu kullanmak isteyen sürücüler, kimi zaman kilometrelerce kuyruk olmasına neden oldu.
Bayram tatili sonrası memleketlerinden ayrıldıklarını ifade eden sürücüler, insanların dikkatli araç kullanmalarını ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini söylediler.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kavşaklarda ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda görev alarak trafiğin rahatlamasına yardımcı oldu.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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