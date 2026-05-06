Karadeniz Teknokentleri Birleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadeniz Teknokentleri Birleşti

Karadeniz Teknokentleri Birleşti
06.05.2026 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 ildeki teknokentler, Orta ve Batı Karadeniz Teknoloji Geliştirme Birliği'ni kurdu.

Çorum Teknokent öncülüğünde 9 ilde bulunan teknokentler, Orta ve Batı Karadeniz Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Birliği çatısı altında bir araya geldi.

Hitit Üniversitesi Rektörü ve Çorum Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Teknokent'te düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kurumların gelişebilmesi için işbirliği yapmaları ve kaynaklarını birleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Teknokentlerin üniversitelerin "girişimci üniversite" olma aparatlarından biri olduğunu belirten Öztürk, "9 üniversitenin, 9 şehrin, 9 teknoparkın yan yana gelerek Orta ve Batı Karadeniz havzasında böyle bir birlikteliği oluşturmasının önem taşıdığını kaydetti.

Orta ve Batı Karadeniz Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Birliğinin herhangi bir girişim olmadığını dile getiren Öztürk, "Özellikle üniversitelerimiz için yeni bir açılım, yeni bir vizyon ve gerçekten bu ülkeye, bu millete ve insanlığa daha fazla katkı verecek yapıların oluşumuna vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Çorum Teknokent Genel Müdürü Mustafa Reşit Haboğlu ise 9 şehir için önemli bir gün yaşandığını vurguladı.

Teknoloji geliştirme merkezleri olarak rekabet içinde olmadıklarına dikkati çeken Haboğlu, "Aynı amaç için hareket ediyoruz. Özellikle ülkemizdeki teknoloji gelişme bölgeleri olarak ülkemizin teknolojik altyapısını geliştirmek, inovasyon kültürünü oluşturmak için çalışıyoruz ama bunu yaparken özellikle Anadolu teknoparkları olarak, daha sınırlı kaynaklarla yol almaya çalışıyoruz. Bu kaynakları arttırmak adına TR81, TR82 ve TR83 bölgeleri olarak birleşme kararı aldık. Bağımsızız ama bazı şeyleri ortak yapma kararı aldık." diye konuştu.

Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun, Tokat ve Çorum'daki teknokentlerin birleştiğini anlatan Haboğlu, şunları kaydetti:

"9 teknokent birleşiyoruz, güç birliği protokolü imzalıyoruz. Bu protokol kapsamında ne elde edeceğiz? Öncelikle girişimcilik ekosistemimizi paylaşmış olacağız. Çorum'daki bir girişimci başka şehirlerdeki yatırımcıya veya başka şehirlerdeki girişimci Çorum'daki yatırımcıya ulaşabilecek. Hem yatırımcı ağımızı birleştirmiş oluyoruz hem de girişimci ağımızı birleştirmiş oluyoruz. Türkiye'de büyük teknoparklar kendi başlarına çok büyük etkinlikler yapıyor ama Anadolu teknoparkları olarak bunlardan biraz daha uzakta kalıyoruz. Bu birleşme bu tarz etkinliklere de kapı açacaktır."

Törende konuşmaların ardından Çorum, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Tokat, Samsun, Bartın, Sinop ve Zonguldak'taki teknoloji geliştirme merkezlerinin yöneticileri, Orta ve Batı Karadeniz Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Birliğinin oluşturulması protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Teknokentleri Birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:23:59. #7.12#
SON DAKİKA: Karadeniz Teknokentleri Birleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.