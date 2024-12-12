Karaelmas Mahallesi'nde Heyelan Korkusu: Mahalle Sakinleri Çözüm Bekliyor

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Bu mahalleye ambulans bile giremiyor

İki aydır her gece aynı korkuyu yaşıyorlar

Karaelmas Mahallesi'nde heyelan mağduriyeti yaşayan vatandaşlar çözüm bekliyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yolları kapanan mahalle sakinleri, her gece aynı korkuyu yaşıyor. Heyelanın büyüme riskine karşı uyuyamadıklarını ifade eden vatandaşlar, "İki ay oldu. Hava şartlarının iyi olduğu günler oldu. Gelip yapmadılar" diye tepki gösterdiler.

Zonguldak'ın Karaelmas Mahallesi'ne bağlı Albayrak Sokak'ta yaklaşık iki ay önce meydana gelen heyelan, mahalle sakinlerinin hayatını olumsuz etkiliyor. Heyelan sonrası Zonguldak Belediyesi yetkilileri ile AFAD ekipleri inceleme yaptı. Belediyenin yolu onararak heyelana karşı önlem alması gerektiği belirlendi. Ancak bölgedeki evler için risk oluşmadığı gerekçesiyle tahliye kararı alınmadı.

"Mahallemize ambulans, dolmuş gelemiyor"

Mahalle sakinlerinden Yaşar Ar(53), yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Sağanak yağmurlar etkili oldu. Felaket ortaya geldi. Biz de yetkililere durumu ilettik. Geldiler, baktılar. Gerekenin yapılacağını söylediler. Ama hiçbir şey yapılmadı. Biz devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Heyelan sebebiyle mahallemize dolmuş gelmez oldu. Allah korusun hastamız olsa ambulans gelemiyor. Her türlü mağdur oluyoruz. Valilik tarafından evlerin boşaltılmasını söylediler ama biz bu karda yağmurda nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Buraya yolumuz yapılsın. Başka bir şey istemiyoruz. Doğalgaz boruları da hep ortaya çıktı."

"Evimiz çökme tehlikesi altında"

Bir başka mahalle sakini Azmi Çelikise heyelanın oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek şunları söyledi:

"Heyelan sebebiyle tehlike oluştu. Dolmuşlarımız mahallemize gelemiyor. İlgililerden yardım bekliyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Heyelanın meydana geldiği bölgenin yakınında evimiz var. Evde 6 kişi yaşıyoruz. Heyelan böyle artarsa evimizin çökme tehlikesi de var. Korkuyoruz. Gece kalkıp heyelanın artıp artmadığına bakıyoruz. Burası yaklaşık 2 aydır böyle devam ediyor. Hava şartlarının iyi olduğu günler oldu. Gelip yapmadılar."

Mahalle sakinleri, heyelanın oluşturduğu risklerin bir an önce ortadan kaldırılmasını ve yollarının onarılmasını talep etti. Vatandaşlar, heyelanla birlikte doğalgaz borularının da açıkta kalması nedeniyle yaşanabilecek tehlikelere de dikkat çekti.

Öte yandan belediye yetkilileri mahallenin girişine toprak yığını döküp, tahtadan barikat yaparak araç girişlerine izin vermedi. Heyelan bölgesi dron ile havadan görüntülendi.