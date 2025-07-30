Karahıdır Mahallesi Yangın Felaketine Yeniden Yeşil Umut - Son Dakika
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Karahıdır Mahallesi Yangın Felaketine Yeniden Yeşil Umut

30.07.2025 11:21
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Bursa'nın Karahıdır Mahallesi sakinleri, orman yangınının ardından tekrar yeşil alanların geri gelmesini istiyor.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangında, çevresindeki orman tamamen yanan ve alevlere sadece birkaç metre kala kurtulan kırsal Karahıdır Mahallesi'nin sakinleri, bölgenin yeniden eski görünümüne kavuşacağına inanıyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları ile Kestel Ağlaşan Mahallesi arasındaki bölgede 26 Temmuz'da çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangını, geniş bir alanda etkili oldu.

Soğutma faaliyetlerinin devam ettiği bölgede, yangın sırasında tedbiren boşaltılan Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi sakinleri yaşadıklarını unutamıyor.

Dayanışma içinde yapılan müdahalelerle alevler arasında kalmaktan son anda kurtulan kırsal Karahıdır Mahallesi'nin dronla çekilen görüntüleri felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Etrafını çevreleyen ormanın tamamen yandığı mahallenin sakinleri, bölgenin eski yeşilliğine kavuşmasını arzuluyor.

"Yangın, mahallemizin 3-5 metre kadar yakınına geldi"

Karahıdır Mahallesi Muhtarı Erol Karakaş, AA muhabirine, devletin tüm birimlerinin seferber olduğu yangında alevlerin mahalleye ulaşmasının engellendiğini söyledi.

Unutamayacakları anlar yaşadıklarını belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"Alevlerin geldiği gün can pazarı yaşadık. Çaresizlik içinde seyrediyorduk. Devletimizden, vatandaşlarımızdan, tüm belediyelerimizden Allah razı olsun, bize destek oldukları için. Türk milletinin ne kadar dayanışma içinde olduğunu gösterdiler. Şu anda ormanlarımız yanmış vaziyette. Ormanlarımızın tekrar yeşertilmesini istiyoruz. Bir an önce el birliğiyle, vatandaşlarımızla, köy halkımızla, tüm belediyelerimizle, devletin tüm imkanları seferber olup ormanlarımızın tekrar yeşillenmesini istiyoruz."

Karakaş, yaraların sarılması için çalışmalara başladıklarını anlatarak, "Tüm kurumlar büyük bir dayanışma içinde çalışarak alevleri köye sokmadılar. Yangın, mahallemizin 3-5 metre kadar yakınına geldi. Sadece bunu önleyebildik. Elimizden ne geliyorsa, devletimizden, belediyelerimizden ne destek alabiliyorsak tekrar ormanlarımızı yeşertmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Tekrar eski günlere, yeşilliklere dönersek bizler için mutluluk olur"

Mahalle sakinlerinden Ali Yaşar Bezgin de yangın anında ekiplere sulama tankerleriyle gelen vatandaşların da destek verdiğini belirtti.

Büyük bir seferberlikle alevlerin yerleşim yerine sıçramasını engellediklerini aktaran Bezgin, "Hep birlikte büyük bir çabayla çok şükür ki rüzgarın da terse dönmesiyle evlerimizin zarar görmesini önledik. Maalesef bütün ormanın, yeşilliğimizin kaybolmasına engel olamadık. Bu yüzden çok üzgünüz." dedi.

Bezgin, bölgenin eski haline dönmesi için mahallelinin destek vereceğini dile getirerek, "Yanan yerlerde heyelan, sel riski var. Kademeli olarak teras sistemi de yapılarak önce bunların önleminin alınmasını, daha sonra hızlı bir şekilde büyük bir seferberlik başlatarak bir an önce yeşillenmesini, tekrar eski hale gelmesini istiyoruz. Burası bizim ciğerlerimiz gibiydi. Nefes aldığımız, stres attığımız, havasıyla beraber rahatladığımız bir yerdi. Bir an önce eski haline gelmesi için hep birlikte seferberlik başlatılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mahalle halkından Ali Kiraz ise yangın söndürme çalışmalarının ilk anından itibaren görevlilere destek olduğunu söyledi.

Dağdan alevlerin yaklaşmasıyla mahallenin tahliyesine karar verildiğini hatırlatan Kiraz, "İnanılmaz bir dayanışma içerisinde, müthiş bir birliktelikle, yangının evlere gelmesi engellendi. Bu felaketi hep beraber yaşadık. Halen de yaşamaya devam ediyoruz. Tekrar eski günlere, yeşilliklere dönersek bizler için mutluluk olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karahıdır Mahallesi Yangın Felaketine Yeniden Yeşil Umut - Son Dakika

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