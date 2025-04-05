Karahisarlı Camisi 10 Yıldır Leylekleri Ağırlıyor - Son Dakika
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Karahisarlı Camisi 10 Yıldır Leylekleri Ağırlıyor

Tekirdağ'daki Karahisarlı Camisi, 10 yıldır leyleklerin yuva yaptığı bir mekan haline geldi.

05.04.2025 11:16
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Tekirdağ'da Karahisarlı Camisi 10 yıldır leyleklere yuva oluyor.

Süleymanpaşa ilçesi Karahisarlı Mahallesi'nde bulunan cami, her yıl ilkbahar aylarında leylek misafirlerini ağırlamaya başlıyor.

Mahalleye gelen leylekler, caminin kubbesine ağaç dallarından yaptıkları yuvalarına yerleşti.

Leyleklerin yuvaya gelişini mahalle sakinleri sevinçle karşıladı.

İmdat Kırmızıgül, AA muhabirine, leyleklerin 10 yıldır mahalleye gelerek, yuva yaptığını söyledi.

Leyleklerin gelişini heyecanla beklediklerini ifade eden Kırmızıgül, "Her sene leylekler cami kubbesine geliyor. Onların gelişiyle biz de seviniyoruz. Burada herkes onları bekliyor. Mahallede başka yerlere de yuva yaptık ama oraya gitmediler. Bir hafta önce birisi bir hafta sonra da diğeri geldi. Kahvehanecimiz her gün minareye bakarak, onların gelişini takip etti." dedi.

Kırmızıgül, leyleklerin yuvada kuluçkaya yatıp yavrularını büyüttükten sonra sonbahar aylarında bölgeden ayrılana kadar onları heyecanla takip edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karahisarlı Camisi 10 Yıldır Leylekleri Ağırlıyor - Son Dakika

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