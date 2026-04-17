Karakeçili\'de Bilim Söyleşisi Düzenlendi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında etkinlik düzenlendi.

Atatürk Ortaokulu'nda fen bilimleri öğretmeni Nedim Günen yürütücülüğünde düzenlenen programda, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyza Merve Akgül tarafından "Ailenle oyna, eğlen, mutlu ol: Rekreatif etkinliklerle aile içi iletişim" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Akgül, eğlenceli etkinliklerle öğrencilerin iletişimi ve aile içi iletişimin önemini kavramalarına ve içselleştirmelerine yardımcı oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nafiz Arafat Tanıt, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda Tanıt, Akgül'e söyleşi programı ile öğrencilere vermiş oldukları katkılardan dolayı çiçek takdim etti.