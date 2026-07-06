Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AP 270 plakalı pikap, Okçular-Yayladere köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karakoçan'da Pikap Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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