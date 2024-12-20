Karaköprü'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Karşıyaka Mahallesi 4015 Sokak'taki bir binanın dış cephesinde onarım yapan Sinan Kaya (27) elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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