Karaköprü\'de Kardeşler Arasında Silahlı Kavga

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Akbayır Mahallesi Gebece Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeşler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan K.F. ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.