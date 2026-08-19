Karaköprü'de Uyuşturucu Operasyonu
Şanlıurfa'da 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 parça halinde 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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