Karaköy'de Ekber Sürsal'ın Sanat Seçkisi - Son Dakika
Karaköy'de Ekber Sürsal'ın Sanat Seçkisi

Karaköy\'de Ekber Sürsal\'ın Sanat Seçkisi
25.03.2026 13:35
Karaköy, Ekber Sürsal’ın sergisiyle çağdaş sanatın önemli eserlerine ev sahipliği yapacak.

İstanbul'un tarihi ve kültürel merkezlerinden Karaköy, nisanda çağdaş sanatın önemli isimlerinden Ekber Sürsal'ın seçkisine ev sahipliği yapacak.

JW Marriott Istanbul Bosphorus'ta açılan sergide, heykel, rölyef ve ikonik aydınlatma tasarımları ile kentin hafızası ve mitolojik figürler, modern dille yeniden yorumlanıyor.

Tarihi Veli Alemdar Han'ın restorasyonuyla hayata geçen otelin farklı alanlarına yayılan sergi, "Zamansız ve Kent Katmanları" teması altında toplanan eserlerden oluşuyor. Sanatçı, taş, metal, kağıt, reçine ve bakır gibi farklı malzemeleri bir araya getirerek geçmişle gelecek, doğal ile yapay arasında bağ kuruyor.

"Distraction" eseri, hafıza ve zaman arasındaki iki karşıt figürü ele alırken, "Miras" kuşaklar boyunca aktarılan kültürel birikime modern bir bakış açısı sunuyor. Antik mitolojinin figürlerini temsil eden Hermes, Mars, Zeus ve Artemis de çağdaş bir heykel diliyle yeniden yorumlanıyor."

Seçkide mimari ve anlatısal omurgayı oluşturan eserler arasında ise "Anahtar", "Anka Kuşları", "Atlantis", "Beyaz Düşler", "Döngü", "Kırmızı Kule", "Mavi Kule" ve "Sator Karesi" öne çıkıyor.

Sergide ayrıca "Silent Witness", "Selene", "Helios", "Aile Dizimi", "Sana Doğru", "Zamansız", "De Dis In Terre", "Deuz", "Nazar" ve "King" isimli eserler görülebilecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaköy'de Ekber Sürsal'ın Sanat Seçkisi - Son Dakika

SON DAKİKA: Karaköy'de Ekber Sürsal'ın Sanat Seçkisi - Son Dakika
