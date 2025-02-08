Şavşat ilçesi Veliköy köyünde, bu yıl 26'ncı Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri yapıldı. Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği ve Şavşat Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyona 11 kategoride 80 sporcu katıldı. Güreşlere Tokat'tan katılan Rıza Yıldırım, başpehlivan ünvanını aldı.
Son Dakika › Güncel › Karakucak Güreşleri'nde Rıza Yıldırım Başpehlivan Oldu - Son Dakika
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