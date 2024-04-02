YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Karakuzulu Köyü'nün İlk Kadın Muhtarı Anastassiya Metin - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karakuzulu Köyü'nün İlk Kadın Muhtarı Anastassiya Metin

Karakuzulu Köyü\'nün İlk Kadın Muhtarı Anastassiya Metin

Kırgızistan'da tanıştığı Sivaslı eşi Derviş Metin ile 10 yıl önce dünya evine giren Anastassiya Metin, Divriği ilçesine bağlı Karakuzulu köyünün ilk kadın muhtarı oldu. Veteriner fakültesi mezunu olan Anastassiya, köyde yaşayanların isteğiyle muhtar adayı oldu ve seçimleri kazandı. Köyde yaşayanların sorunlarına çözüm bulmayı hedefleyen Anastassiya, köyün asfalt yolu, muhtarlık binası, su ve elektrik sorunları gibi konuları çözmek için çalışacak.

02.04.2024 16:59  Güncelleme: 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'da tanıştığı Sivaslı eşi Derviş Metin ile 10 yıl önce dünya evine giren ve Divriği ilçesine bağlı Karakuzulu köyüne yerleşen 40 yaşındaki Anastassiya Metin, köyün ilk kadın muhtarı oldu.

Dozer operatörü Derviş Metin, Kırgızistan'da çalıştığı dönemde Anastassiya ile tanıştı. Evlenmeye karar veren çift, Divriği ilçesine bağlı Karakuzulu köyünde yaşamaya başladı.

Veteriner fakültesi mezunu olması dolayısıyla bir süre hayvancılık da yapan Anastassiya, köylülerin de isteğiyle muhtar adayı oldu. 15 hanenin ve 30 seçmenin bulunduğu köyde ikisi kadın üç kişi muhtarlık için yarıştı.

Anastassiya Metin, kullanılan 22 oydan 11'ini alarak muhtar seçilirken, eski muhtarın eşi Gülhan Korkmaz 3, diğer aday Bayram Korkmaz ise 7 oy aldı. Seçimlerde 1 oy geçersiz sayıldı.

"Hayvanları ve köy hayatını çok seviyorum"

Anastassiya Metin, AA muhabirine, 10 yıl önce çok sevdiği köy hayatını yaşamak için Karakuzulu köyüne gelin olarak geldiğini söyledi.

Ülkesinde veteriner hekimliği bölümünü bitirdiğini belirten Metin, "Hayvanları ve köy hayatını çok seviyorum." dedi.

Metin, köyde yaşayanların büyük bölümünün yaşlı olduğunu belirterek, "Hizmet yapmak istiyorum, yardım yapmayı çok seviyorum. Yaşlılara yardım etmeyi çok seviyorum." dedi.

92 yaşındaki kayınvalidesi ve eşiyle köyde mutlu bir hayat sürdüklerini dile getiren Metin, "Herkese yardım ediyorum. Köyümüzün bayağı sorunları ve sıkıntıları var. Yolumuz asfalt değil ve asfaltlanmasını istiyoruz. Köyde muhtarlık binası yok, cenaze olduğu zaman sandalye ve masa ihtiyacımız oluyor, onları almak istiyorum. Kışın su sorunu yaşıyoruz, elektrikler kesiliyor onun sıkıntısını yaşıyoruz. Sulama suyu sorunu yaşıyoruz. Çalışmayı çok seviyorum, her şeyi birlikte başaracağız." diye konuştu.

Metin, köyün ilk kadın muhtarı olmasının da ayrı bir gurur olduğunu belirterek, kendisine oy verenlere teşekkür etti.

"Mutlu bir hayatımız var"

Anastassiya Metin'in eşi Derviş Metin ise Kazakistan'da dozer operatörü olarak görev yaptığı dönemde eşiyle tanıştığını anlattı.

Eşini Türkiye'ye gelme konusunda ikna ettiğini ve 10 yıl önce evlendiklerini anlatan Metin, "Veteriner olmasından dolayı köy hayatını çok seviyor. Mutlu bir hayatımız var. Hep beraber inşallah güzel hizmetler yapacağız." dedi.

Köy sakinlerinden Şehriban Işık ise gelinleri Anastassiya'yı çok sevdiklerini ve onu desteklediklerini ifade etti.

Işık, Metin'in muhtarlığı başaracağına inandıklarını ve her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.

Köyde 2014-2019 yıllarında muhtarlık yapan İsmet Işık ise Anastassiya'ya her konuda destek olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karakuzulu Köyü'nün İlk Kadın Muhtarı Anastassiya Metin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Amasya'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sportif etkinliklerle kutlandı
    17:29 Amasya'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sportif etkinliklerle kutlandı

    Amasya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Amasya Otizm Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Vali Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve otizmli çocuklar bir araya geldi. Konuşmalarda, engelli bireylerin hayatın her alanında yer almalarını sağlamak için yapılan çalışmalar vurgulandı. Otizmli çocuklar spor gösterileri gerçekleştirdi ve mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

  • Düzce'de Aranan Şahıs Yakalandı ve Cezaevine Gönderildi
    17:29 Düzce'de Aranan Şahıs Yakalandı ve Cezaevine Gönderildi

    Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

  • Kayseri'de Pınarbaşı ve Yahyalı ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz
    17:27 Kayseri'de Pınarbaşı ve Yahyalı ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz

    MHP temsilcileri Pınarbaşı'nda 141 sandık için, Yeniden Refah Partisi temsilcileri de Yahyalı'da 99 sandık için seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak. Pınarbaşı ilçesinde CHP adayı Deniz Yağan, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu'nu geride bırakarak başkan seçilmişti. Yahyalı'da ise AK Parti adayı Esat Öztürk, Yeniden Refah Partisi adayı Veysel Ekinci'yi geçerek başkan seçilmişti.

  • Adana'da Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi
    17:26 Adana'da Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi

    Adana'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerde, polisler otizmli çocukları ziyaret ederek oyuncak dağıttı ve ekip aracına bindirdi. Etkinliğe Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü ve otizmli çocukların aileleri de katıldı. Ayrıca, özel eğitim öğretmenleri iş yerlerini ziyaret ederek otizm farkındalığı için kitap ayracı hediye etti.

  • Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü: 'En etkisiz, en verimsiz maçımızdı'
    17:26 Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü: 'En etkisiz, en verimsiz maçımızdı'

    Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının en etkisiz ve verimsiz maçını oynadığını belirtti. Tam, rakiplerinin iyi bir çıkış yakaladığını ve puan almak istedikleri bir maç olduğunu söyledi.

  • Sungurlu'da Minik Öğrencilerden Ramazan Yardımı
    17:25 Sungurlu'da Minik Öğrencilerden Ramazan Yardımı

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Hacı Nebi Kelepircioğlu 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Ramazan ayı dolayısıyla yardıma ihtiyacı olanlar için gıda kolileri hazırladı. İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, minik öğrencilerin yardımını takdir ederek teşekkür etti.

  • Ankara Keçiörengücü, Ahlatcı Çorum FK'ya mağlup oldu
    17:24 Ankara Keçiörengücü, Ahlatcı Çorum FK'ya mağlup oldu

    Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Tahsin Tam, Ahlatcı Çorum FK maçının takımın en etkisiz ve verimsiz maçı olduğunu söyledi. Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan ise galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini belirtti.


16:48 Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı
16:30 İstanbul’da 29 kişinin can verdiği yangın yerinden dehşete düşüren görüntüler İstanbul'da 29 kişinin can verdiği yangın yerinden dehşete düşüren görüntüler
15:07 Van’da başkanlık DEM’den AK Parti’ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı
16:51 Beşiktaş’taki yangın faciasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı Beşiktaş'taki yangın faciasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı
16:31 Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar Fenerbahçe’de Osayi Samuel ve Ali Koç’a büyük destek Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar! Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ali Koç'a büyük destek
16:15 TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi
15:41 Manisa’nın yeni başkanından Cengiz Ergün’le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme
15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
15:00 Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu
14:50 Petek Dinçöz’ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu Yeni hali kızını solladı Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
14:43 AK Parti’nin seçimi kaybettiği Sancaktepe’de iftar çadırı neden kapatıldı Belediyeden açıklama var AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var
13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 17:29:29. #1.13#
SON DAKİKA: Karakuzulu Köyü'nün İlk Kadın Muhtarı Anastassiya Metin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement