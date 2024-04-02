Karakuzulu Köyü\'nün İlk Kadın Muhtarı Anastassiya Metin

Kırgızistan'da tanıştığı Sivaslı eşi Derviş Metin ile 10 yıl önce dünya evine giren ve Divriği ilçesine bağlı Karakuzulu köyüne yerleşen 40 yaşındaki Anastassiya Metin, köyün ilk kadın muhtarı oldu.
Dozer operatörü Derviş Metin, Kırgızistan'da çalıştığı dönemde Anastassiya ile tanıştı. Evlenmeye karar veren çift, Divriği ilçesine bağlı Karakuzulu köyünde yaşamaya başladı.
Veteriner fakültesi mezunu olması dolayısıyla bir süre hayvancılık da yapan Anastassiya, köylülerin de isteğiyle muhtar adayı oldu. 15 hanenin ve 30 seçmenin bulunduğu köyde ikisi kadın üç kişi muhtarlık için yarıştı.
Anastassiya Metin, kullanılan 22 oydan 11'ini alarak muhtar seçilirken, eski muhtarın eşi Gülhan Korkmaz 3, diğer aday Bayram Korkmaz ise 7 oy aldı. Seçimlerde 1 oy geçersiz sayıldı.
"Hayvanları ve köy hayatını çok seviyorum"
Anastassiya Metin, AA muhabirine, 10 yıl önce çok sevdiği köy hayatını yaşamak için Karakuzulu köyüne gelin olarak geldiğini söyledi.
Ülkesinde veteriner hekimliği bölümünü bitirdiğini belirten Metin, "Hayvanları ve köy hayatını çok seviyorum." dedi.
Metin, köyde yaşayanların büyük bölümünün yaşlı olduğunu belirterek, "Hizmet yapmak istiyorum, yardım yapmayı çok seviyorum. Yaşlılara yardım etmeyi çok seviyorum." dedi.
92 yaşındaki kayınvalidesi ve eşiyle köyde mutlu bir hayat sürdüklerini dile getiren Metin, "Herkese yardım ediyorum. Köyümüzün bayağı sorunları ve sıkıntıları var. Yolumuz asfalt değil ve asfaltlanmasını istiyoruz. Köyde muhtarlık binası yok, cenaze olduğu zaman sandalye ve masa ihtiyacımız oluyor, onları almak istiyorum. Kışın su sorunu yaşıyoruz, elektrikler kesiliyor onun sıkıntısını yaşıyoruz. Sulama suyu sorunu yaşıyoruz. Çalışmayı çok seviyorum, her şeyi birlikte başaracağız." diye konuştu.
Metin, köyün ilk kadın muhtarı olmasının da ayrı bir gurur olduğunu belirterek, kendisine oy verenlere teşekkür etti.
"Mutlu bir hayatımız var"
Anastassiya Metin'in eşi Derviş Metin ise Kazakistan'da dozer operatörü olarak görev yaptığı dönemde eşiyle tanıştığını anlattı.
Eşini Türkiye'ye gelme konusunda ikna ettiğini ve 10 yıl önce evlendiklerini anlatan Metin, "Veteriner olmasından dolayı köy hayatını çok seviyor. Mutlu bir hayatımız var. Hep beraber inşallah güzel hizmetler yapacağız." dedi.
Köy sakinlerinden Şehriban Işık ise gelinleri Anastassiya'yı çok sevdiklerini ve onu desteklediklerini ifade etti.
Işık, Metin'in muhtarlığı başaracağına inandıklarını ve her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.
Köyde 2014-2019 yıllarında muhtarlık yapan İsmet Işık ise Anastassiya'ya her konuda destek olacaklarını dile getirdi.
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