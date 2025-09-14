Karaloğlu\'ndan İspir Heyelanına Ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Erzurum'un İspir ilçesinde heyelan meydana gelen mahallede incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ve beraberindekilerle 7 binada 70 daire ve 10 iş yerinin zarar gördüğü Yukarı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Buradaki iş yerlerini gezen Karaloğlu, esnafla sohbet edip talep ve sorunları dinledi.

Münir Karaloğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Heyelan riski bulunan Yukarı Mahalle'de incelemelerde bulunduk. Bölgede yaşayan hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için gerekli önlemleri değerlendirdik. Çarşı esnafımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızla hasbihal ettik." ifadelerini kullandı.