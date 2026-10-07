Karaman Cezaevi\'nde 4 bin elma ağacının hasadına Başsavcı da katıldı

Karaman Cezaevi'nde 4 bin elma ağacının hasadına Başsavcı da katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun 53 dönümlük bahçesinde yaklaşık 4 bin elma ağacının hasadı yapıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver'in de katıldığı hasatta, tarımsal faaliyetlerle hükümlülerin meslek edinmesi ve topluma uyumu amaçlanıyor.
Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği elmaların hasadı yapıldı.
Kuruma ait 53 dönümlük bahçede yaklaşık 4 bin elma ağacının hasadı gerçekleştirildi.
Hasada katılan Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, yetkililerden bilgi aldı ve elma hasadı yaptı.
Programa, Karaman Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Mısırcı ve Cumhuriyet Savcısı Emre Dursun da katıldı.
Kurumda yürütülen tarımsal faaliyetlerle hükümlülerin meslek edinmesi, üretime katılması ve tahliye sonrasında topluma uyum sağlamaları amaçlanıyor.
Kaynak: AA
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