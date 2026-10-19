Karaman'da 12-18 Ekim operasyonlarında aranan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Karaman'da 12-18 Ekim operasyonlarında aranan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12-18 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 246 kişiyi sorgulayıp çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Sevk edilen şüphelilerden 14'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 246 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 5 kesici-delici alet, 30 elektronik sigara ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
Kaynak: AA
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