Karaman'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek yaralandı

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Karaman'da evlerinin penceresinden aşağıdaki bir iş yerinin çatısına düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 4 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu A.M. (2) henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden zemin kattaki iş yerinin çatısına düştü.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.M, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.