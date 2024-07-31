Karaman'da 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Karaman'da 20 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
l Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Şehir merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda 2016'da "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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