Karaman'da 23 Nisan Kutlaması

Karaman'da kurum müdürleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya geldi

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Ulaş, çocuk hastalıkları servisini ziyaret etti.

Programda çocuklara hediye verildi, ailelerin talep ve istekleri dinlendi.

Ziyarete Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Şükrü Salih Toprak da katıldı.