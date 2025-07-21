Karaman\'da 31 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11-20 Temmuz'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 14 bin 947 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 31 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 8 kesici-delici alet,15 litre etil alkol ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.