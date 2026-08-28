Karaman'da 34 Suçlu Gözaltında
Karaman'da Jandarma, çeşitli suçlardan 34 kişiyi gözaltına alıp uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirdi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Ağustos'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 40 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 34 kişiyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 26 kök kenevir bitkisi, 160 paket kaçak sigara, 30 litre etil alkol, 39 litre kaçak içki ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirdi.
Kaynak: AA
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