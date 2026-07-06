Karaman'da 74 Suçlu Gözaltına Alındı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 74 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Haziran-5 Temmuz'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 33 bin 834 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 10 kesici-delici alet, 33 fişek, kenevir bitkisi, 27 sikke, 26 obje, dedektör ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
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